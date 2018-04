Nintendo Labo verkauft sich in Japan besser als God of War

In diesen Tagen dominiert God of War die Games-Schlagzeilen und das aus gutem Grund: Das Spiel ist einfach verdammt gut und dementsprechend positiv fallen die Wertungen aus. Auf metacritic.com hat das Spiel aktuell einen Score von 95.

Die Verkäufe von God of War können sich auch sehen lassen: Beispielsweise führt das Spiel bei Amazon die Verkaufscharts an. Aber nicht überall nimmt Kratos dern ersten Platz ein. In Japan führt aktuell Nintendo Labo die Charts an. God of War liegt auf dem zweiten Platz.

Laut Zahlen von Media Create wurde das Nintendo Labo Variety Kit in seiner ersten Veröffentlichungswoche über 90.000 Mal verkauft, während das Robot Kit mit über 28.000 verkauften Einheiten knapp dahinter lag.

God of War wurde dagegen 46.000 Mal verkauft – ein neuer Rekord für das Franchise. Und wir gehen davon aus, dass das Spiel noch eine Weile in den Top Ten bleiben wird.

Das denken wir:

Mal sehen, wie sich Labo hier in Deutschland auch besser verkauft als God of War.

Quelle: comicbook.com