Paramount bestätigt: Die Fortsetzung zu “A Quiet Place” ist in Arbeit

Habt ihr “A Quiet Place” schon im Kino gesehen? Vermutlich schon. Wenn nicht, dann lasst alles stehen und liegen und zieht euch den Streifen rein – es lohnt sich, denn der Film ist richtig gut.

Und das macht sich auch an den Kinokassen bemerkbar: “A Quiet Place” von John Krasinskis hat bis heute über 200 Millionen US-Dollar eingespielt. Insofern wundert es nicht, dass Paramount mittlerweile einen zweiten Teil angekündigt hat. Studio CEO Jim Gianopulos machte die Ankündigung.

Abgesehen davon hatten die Brüder und Drehbuchautoren Bryan Woods und Scott Beck kürzlich angemerkt, dass sie viele Ideen für eine Fortsetzung hätten.

“Es ist so eine spaßige Welt”, sagte Woods vor ein paar Wochen zu Fandango. “Es gibt so viele Dinge, die man machen kann.” Beck fügte hinzu: “Es gibt auch so viele weggeworfene Versatzstücke, die sich nur auf Word-Dokumenten auf unserem Computer verstecken. Also, ja, es gibt sicher viele Geschichten, die man erzählen könnte.”

Zu diesem Zeitpunkt wurde noch kein Veröffentlichungsdatum festgelegt und es ist auch nicht bekannt, ob Krasinski an der Fortsetzung beteiligt ist.

Wir halten euch aber natürlich auf dem Laufenden.

Das denken wir:

Da sind wir ja mal gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Der erste Teil war auf jeden Fall großartig.