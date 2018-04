Prey: Da hat jemand neues Material aus der eingestellten Fortsetzung veröfentlicht und das sieht verdammt gut aus

Erinnert ihr euch noch an die eingestellte Prey-Fortsetzung? 2011 wurde im Rahmen der Electronic Entertainment Expo ein ziemlich fetter Cinematic-Trailer zum Spiel veröffentlicht. Diesen könnt ihr euch über diesen Link ansehen. Nun sind echte Spielszenen aus dem eingestellten Titel aufgetaucht, die zeigen, wie gut Prey 2 hätte werden können.

Dieses Material haben wir Andrew Borman zu verdanken, einem Kurator für digitale Spiele im Museum of Play in Rochester, New York. Das Material erhielt er von den verantwortlichen Entwicklern der Human Head Studios. Er scheibt, dass er sich freuen würde, in Zukunft noch mehr Material veröffentlichen zu können. Wir auch.

Hier das besagte Material:

Seems like a good day to post a short video I was sent from @humanheadgames cancelled Prey 2. Still look forward to the day that I have more to share. #prototypes #prey2 pic.twitter.com/3Fl0lB4puN

— Andrew Borman (@Borman18) 24. März 2018