Rainbow Six Siege: Ubisoft feiert über 30 Millionen Spieler

Ubisoft hat kürzlich verkündet, dass Rainbow Six Siege die Marke von 30 Millionen registrierten Spielern auf allen Plattformen übertroffen hat.

Hier ein Auszug aus der Pressemitteilung:

“Tom Clancy’s Rainbow Six Siege wurde 2015 veröffentlicht und hat sich zu einem der erfolgreichsten Multiplayer-Shooter entwickelt. Im Verlauf von Year 3 werden regelmäßige Content-Updates zum Start von Operation Chimera, Outbreak und weitere Spiel-Updates folgen. In diesem Jahr wurde beim 2018 Six Invitational, dem größten Rainbow Six Siege-E-Sport-Event, der Rekord von 321 000 Zuschauern aufgestellt.

Das Event erreichte außerdem mit mehr als 6,2 Millionen Zuschauerstunden auf allen Kanälen Zahlen in Rekordhöhe.”

Und zur Feier des Tages hat Ubisoft ein sehr schönes Video veröffentlicht, in dem die Community gefeiert wird. Den Clip könnt ihr euch hier ansehen.

Sobald es weitere Infos zu Rainbow Six Siege gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Gratulation! Rainbow Six Siege ist aber auch wirklich ein genialer Shooter.