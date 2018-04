Schade, dass Final Fantasy XIV Online GO nur ein Aprilscherz ist

Natürlich lässt es sich auch das Team hinter Final Fantasy nicht nehmen, einen Aprilscherz rauszuhauen. Und normalerweise spare ich es mir, hier in jedem Jahr die zahlreichen Fake-News zu posten, aber wenn sich ein Studio so viel Mühe für einen Aprilscherz gibt, dann ziehe ich gerne mit.

So wurde mit Final Fantasy XIV Online GO eine Fake-Companion-App für Final Fantasy XIV angekündigt. Wie das Team im Video erklärt, lieben es die Spieler in Final Fantasy XIV Rohstoffe zu sammeln. Das ist aktuell aber nur daheim vor der Konsole oder dem PC möglich. Und hier kommt die App ins Spiel.

Final Fantasy XIV Online GO ermöglicht es, inspiriert durch Pokémon GO, durch die Gegend zu marschieren, um in der echten Welt Ressourcen zu sammeln. Dafür wurde sogar ein Gadget entwickelt, in das man das Smartphone stecken kann, um es beispielsweise als Hacke zu benutzen. Dadurch soll man effektiver Rohstoffe sammeln können.

Hört sich dämlich an? Ist es auch. So dämlich, dass wir uns wünschen würden, die App wäre echt. Hier das tolle Fake-Video zur Fake-App:

Das denken wir:

Das ist so dämlich, dass es schon wieder gut ist.