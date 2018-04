Sega hat ein neues The House of the Dead veröffentlicht – und das sieht ziemlich cool aus

Vor einiger Zeit berichteten wir darüber, dass Sega den Lightgun-Shooter The House of the Dead: Scarlet Dawn angekündigt hat. Mittlerweile wurde ein neuer Trailer mit Spielszenen veröffentlicht, die ziemlich gut aussehen.

Sega hat mit The House of the Dead 1996 einen der besten Zombie-Lightgun-Shooter aller Zeiten entwickelt. Wenn man auf Horror-Shooter steht, dann sollte man sich die Reihe auf jeden Fall nicht entgehen lassen.

Jetzt, 22 Jahre später, veröffentlichte SEGA mit The House of the Dead: Scarlet Dawn einen neuen Teil der erfolgreichen Reihe. Drei Jahre nach The House Of The Dead 4 erleben wir die Geschichte der Agenten Kate Green und Ryan Taylor, die Undercover in der Scarecrow Mansion unterwegs sind. Die Dinner-Party entwickelt sich aber zum Höllentrip voller Zombies.

Die Arcade-Station ist mit Luftkanonen und vibrierenden Sitzen ausgestattet, die je nach Spielerfortschritt aktiviert werden. Es gibt auch einen Bewegungssensor, der die Außenseite der Station beleuchtet, um Passanten anzulocken. Ziemlich cool, oder?

Jetzt müssen wir nur noch auf eine Veröffentlichung im Westen hoffen wird.

Hier die neuesten Spielszenen:

Das denken wir:

Hoffentlich dürfen wir das Game hier in Deutschland auch früher oder später mal zocken.