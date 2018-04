Seht euch hier 12 Minuten aus The Crew 2 an

Die Kollegen von IGN haben ein Video veröffentlicht, das zwölf Minuten Gameplay-Material aus The Crew 2 zeigt. Den Clip findet ihr weiter unten.

Im Video wird der fast nahtlose Wechsel der Fahrzeuge im Spiel gezeigt. Der Spieler fährt, fliegt und segelt durch Miami, New York und Los Angeles und das sieht ganz nett aus, haut uns aber bisher nicht vom Hocker.

Fest steht: In The Crew werden Spieler mehr Freiheiten haben als noch im Vrogänger. Ihr könnt Amerika von Küste zu Küste erkunden – zu Wasser, zu Land und in der Luft. Natürlich müsst ihr euer Können auch wieder in den verschiedensten Herausforderungen meistern. Euch erwarten Straßenrennen, Offroad-, Pro-Racing- und Freestyle-Rennen.

The Crew 2 erscheint voraussichtlich am 29. Juni für PC, PS4 und Xbox One. Sobald es weitere Infos zum Spiel gibt, informieren wir euch umegehend darüber.

Das denken wir:

The Crew bietet viel mehr Freiheiten als der Vorgänger, aber wollen das die Fans überhaupt?