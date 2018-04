Shadow of the Tomb Raider: Seht euch hier den ersten Trailer an

Lara Croft is back! Also bald. Also eigentlich erst am 14. September. Aber dafür hat Square kürzlich den ersten Trailer zum nächsten Abenteuer der Grabräuberin veröffentlicht.

In Shadow of the Tomb Raider verschlägt es Lara in einen tödlichen Dschungel. Sie muss die Welt vor einer Maya-Apokalypse retten. Die Inszenierung wirkt insgesamt ziemlich düster und blutig. Davon könnt ihr euch im neuen Trailer überzeugen. Im Clip heizt Lara ihren Feinden in bester “Rambo”-Manier ein, um ein Menschenopfer zu verhindern.

Hört sich vielversprechend an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer:

Und hir könnt ihr euch noch ein paar Konzeptzeichnungen ansehen:

Sobald es weitere Infos zu Shadow of the Tomb Raider gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das sieht doch alles schon mal ziemlich cool aus. Die Chancen stehen gut, dass der gute Vorgänger mit Shadow of the Tomb Raider noch getoppt wird.