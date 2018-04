So gratuliert das Studio hinter Horizon Zero Dawn den Machern von God of War

God of War ist ein voller Erfolg. Nicht nur Kritiker sind begeistert, sondern auch die Fans. Wer eine PS4 besitzt und auf Action steht, der sollte sich dieses Game also auf keinen Fall entgehen lassen.

Und für diesen Erfolg gratuliert auch Guerilla Games, das Studio hinter Horizon Zero Dawn – und zwar mit einem tollen Bild. Dieses zeigt Heldin Aloy, die Atreus gerade im Pfeilbogenschießen unterrichtet, während Kratos das Ganze stolz beobachtet.

Hier das Bild:

Congratulations to our friends at @SonySantaMonica on the launch of #GodofWar

We're looking forward to go hunting with Atreus and Kratos today! 🏹 pic.twitter.com/Dqs9zr8gAm

— Guerrilla (@Guerrilla) 20. April 2018