So sehen einige der unheimlichsten Horrorfilme ohne Spezialeffekte aus (Video)

Der YouTubeer Looper hat kürzlich ein interessantes Video veröffentlicht, das vor allem Fans von Horrorfilmen gefallen dürfte.

Im Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, seht ihr, wie einige der unheimlichsten Horrorfilme ohne Spezialeffekte aussehen. Kleiner Spoiler: nicht gruselig.

Wie auch immer. Ein Blick hinter die Kulissen bekannter Filme ist immer spannend. Vor allem, wenn es sich um Filme wie The Ring, The Conjuring 2, The Shallows und Co. handelt.

Hier das Video:

Das denken wir:

Ein sehr interessanter Blick hinter die Kulissen. Mehr davon!