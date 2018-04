So sieht es aus, wenn Far Cry 5 und Sea of Thieves mit einer 8K-Auflösung laufen

Der YouTuber “DudeRandom84” hat zwei Videos veröffentlicht, in denen er zeigt, wie es aussieht, wenn Far Cry 5 und Sea of ​​Thieves mit einer 8K-Auflösung laufen. In Far Cry 5 verwendete “DudeRandom84” das Ultra-Preset des Spiels, während er in Sea of ​​Thieves einige benutzerdefinierte Einstellungen macht.

Für Far Cry 5 verwendet er zwei NVIDIA GeForce GTX1080Ti – damit läuft das Spiel mit 30 Bildern pro Sekunde. Sea of ​​Thieves läuft hingegen mit einer Karte in 8K mit 20-27 Bildern pro Sekunde.

8K wird zwar so schnell nicht zum Mainstream, aber trotzdem sind diese Videos ziemlich cool. Und man bekommt eine Vorstellung davon, was man für einen Monster-PC benötigt, um die neuesten Spiele in dieser hohen Auflösung zocken zu können.

Hier die Clips:

Das ddenken wir:

Schärfer sahen Far Cry 5 und Sea of Thieves nie aus.

Quelle: dsogaming.com