So viel Platz braucht God of War auf eurer Festplatte

in

Mit God of War erscheint demnächst einer der größten Sony-Exklusivtitel dieses Jahres. Am 20. April geht es los, dann dürft ihr mit Kratos und seinem Sohn Atreus in die furchtbare Wildnis des Nordens reisen, um dort gegen Kreaturen, Monster und Götter anzutreten.

Nun ist bekannt, wieviel Platz das Spiel auf eurer Festplatte einnehmen wird: ganze 44,46 GB. Wenn ihr also plant, euch die digitale Version des Spiels zu kaufen, dann stellt am besten schon mal sicher, dass euch etwa 45-50 GB auf der PS4-Festplatte zur Verfügung stehen.

Das Spiel erscheint exklusiv für die PS4. Sobald es weitere Neuigkeiten zu God of War gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das Warten dauert schon viel zu lange. Rückt das Spiel endlich raus. Der Platz auf der Platte ist schon freigeräumt.