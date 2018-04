Spider-Man: Insomniac Games äußert sich zu QTE-Bedenken

Mit Sicherheit habt ihr mittlerweile mitbekommen, dass es in Spider-Man für die PS4 Quick Time Events geben wird. Das geht aus früheren Gameplay-Videos hervor. Und genau das bereitet einigen Spielern Sorgen.

Ihre Bedenken: Gäbe es zu viele Quick Time Events in Spider-Man, dann könnte das zu einem Problem werden. Ein Fan richtete auf Twitter beispielsweise folgende Worte an Insomniac Games: “Das Spiel sieht gut aus, fühlt sich aber manchmal extrem skriptartig an, mit vielen QTEs und dramatischen Filmsequenzen. Wenn das gesamte Spiel von Mission zu Mission so gefüllt ist, könnte das zu einem Problem werden.”

Darauf antwortete das Studio: “Hast du ein einziges QTE im Game Informer Material gesehen? Nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Spiels besteht aus solchen filmischen Sequenzen.”

Mit anderen Worten: Keine Sorge, in Spider-Man werden wir nicht mit QTEs überflutet.

Hier die entsprechenden Tweets:

Have you seen a single QTE in the Game Informer footage?

There are a very very minor point of the game used at cinematic set pieces

— Insomniac Games (@insomniacgames) 6. April 2018