System Shock Remastered: Hier sind die neuesten Screenshots

Vor einigen Wochen berichteten wir darüber, dass System Shock Remastered vorrübergehend auf Eis liegt. Nun hat sich Stephen von Nightdive, der Leiter des Projekts, zu Wort gemeldet und neue Screenshots veröfentlicht.

Diese könnt ihr euch hier ansehen:

Abgesehen davon nutzte Stephen die Gelegenheit, um darauf aufmerksam zu machen, dass am Projekt weitergearbeitet wird. “Wie einige von euch wissen, habe ich mehr und mehr Zeit mit der Community in Discord verbracht, um Fragen zu beantworten und um Zusicherungen zu machen, dass wir das Spiel weiterhin entwickeln.”, so Stephen.

Abgesehen davon wurde auch der Quellcode des Originalspiels veröffentlicht. Diesen findet ihr über diesen Link.

Abschließend erklärte das Team, dass das Spiel 2019 fertiggestellt sein könnte, also ist eine Veröffentlichung 2020 wahrscheinlich.

Sobald es weitere Updates gibt, informieren wir euch darüber.

Das denken wir:

Das sieht doch schon mal ganz gut aus. Aber bis zum Release ist es noch ein langer Weg.