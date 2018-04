The Division: Ubisoft veröffentlicht Update mit Optimierung für Xbox One und neuen Events

Obwohl Ubisoft schon fleißig an The Division 2 arbeitet, vernachlässigt das Team The Division nicht – zumindest bisher. So wurde kürzlich ein neues Update mit Optimierung für die Xbox One und neuen Events veröffentlicht.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Pressemitteilung:

“Diese Aktualisierung beinhaltet eine erweiterte 4K-UHD-Optimierung für die Xbox One X sowie zwei neue weltweite Events – „Blackout“ und „Ansturm“, welche Ende April beziehungsweise Ende Mai erhältlich sein werden.”

Hier noch weitere Inhalte der Aktualisierung:

Erhöhte Beuterate von geheimen Ausstattungsgarnituren

Legendärer Schwierigkeitsgrad für die Einsätze „Amhersts Apartment“ und „Grand Central Station“

Mehr als 40 neue Belobigungen

Weltweite Events bieten neue geheime Ausstattungsgarnituren

Legendäre Missionen bieten eine Chance von 20 Prozent auf geheime Ausstattungsgarnituren

Die Season Pass-Nachschublieferung erhält 100 Division-Tech

Fehlerkorrekturen

Sobald es weitere Infos zu The Division gibt, erfahrt ihr das wie immer bei uns.

Das denken wir:

Coole Sache, aber… können wir jtzt The Division 2 haben?