Ubisoft erklärt, warum Assassin’s Creed Unity so schlecht war

Mit Sicherheit erinnert ihr euch noch an die Probleme, die es zum Start von Assassin’s Creed Unity gab – vor allem aus technischer Sicht. Viele Bugs machten Unity für viele Fans unspielbar. Das führte schließlich zu zahlreichen Negativkritiken. Auf metacritic.com hat das Spiel beispielsweise einen User Score von 5.0 was für die Reihe wirklich mies ist.

Und Ubisoft ist sich der Fehler bewusst, die zum Misserfolg von Assassin’s Creed Unity geführt haben. Das erklärte Assassin’s Creed Creative Director Jean Guesdon im Rahmen der GDC 2018.

Wir haben die perfekten Bedingungen für den perfekten Sturm geschaffen.

“Wir sind wieder in die Falle gegangen und haben viel an der Technik gearbeitet und den Teams nicht genug Zeit gegeben, um Inhalte zu entwickeln und etwas Neues zu schaffen”, so der Entwickler. “So sehe ich das. Wir haben die perfekten Bedingungen für den perfekten Sturm geschaffen. Wir hatten ein Spiel, das in Sachen Kunst wunderbar war, aber die Spielerfahrung war einfach nicht neu genug.”

Guesdon denkt, das Team sei bei der Erstellung der Grafik-Engine für Unity “zu nah an die Sonne geflogen”. Während das Team begeistert war, wie das Spiel aussah – Guesdon sagt, dass es immer noch eines der besser aussehenden Spiele ist – führte die verbesserte Grafik zu einer Reihe von technischen und Design-Problemen. Während sich viele Spieler zweifellos an einige der berüchtigten Bugs in Unity erinnern, sagt Guesdon, dass es noch viele weitere Probleme gab. Zum Beispiel machte es die neue Skalierung der Gebäude im Spiel für das Team schwierig, das flüssige Gameplay von früheren Titeln zu erreichen.

Wir sind wahrscheinlich zu nahe an die Sonne geflogen,

“Das Spiel hat unter all dem gelitten”, sagte Guesdon. “Selbst wenn du es heute mit den Korrekturen spielst, ist es immer noch ein sehr schönes und sehr gutes Spiel. Aber kurz gesagt, wir sind wahrscheinlich zu nahe an die Sonne geflogen und wir waren ein bisschen überfordert.”

Diese zahlreichen Probleme führten jedoch dazu, dass sich das Team für folgende Titel mehr Zeit nahm. Und wie wir wissen, gab es bereits mit Syndicate weniger Probleme und Origins hat der Serie wieder frischen Wind eingehaucht. Wir sind schon gespannt, was da in Zukunft noch so auf uns zukommt.

Was ist eurer Meinung nach der beste Teil der Reihe? Teilt uns eure Meinung in den Kommentaren mit.

Das denken wir:

Ubisoft geht ehrlich mit den eigenen Problemen um. Das finden wir gut.