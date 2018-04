Und noch ein Aprilscherz: Black Desert Freizeitpark angekündigt

Pünktlich zum 1. April hat auch Pearl Abyss, das Studio hinter dem MMO Black Desert Online, einen Aprilscherz rausgehauen: Die Entwickler haben zusammen mit Realplay Parks einen Black Desert Freizeitpark angekündigt.

Hier ein Auszug aus der offiziellen Mitteilung:

Pearl Abyss und Realplay Parks LLC haben heute ihre Pläne bekannt gegeben zwei neue Freizeitparks ganz im Stil der beliebten Black Desert Online IP zu errichten.

Black Desert Online wurde in Nordamerika, Europa und Korea von Kakao Games veröffentlicht und ist ein beliebtes Videospiel für den PC, das mittlerweile in über 100 Ländern erschienen ist und über 8.000.000 Mal weltweit verkauft wurde. Neben der PC-Version wird Black Desert Online in naher Zukunft auch auf Mobile und Konsolen erscheinen.

Black Desert Online ist für seine wunderschön designte große Open-World bekannt, in der Spieler rollenspielen, neue Umgebungen erkunden und Herausforderungen bewältigen können. Ziel von Pearl Abyss ist es, diese Eigenschaften nun auch in Freizeitparks umzusetzen und eine fesselnde und mystische Erfahrung zu schaffen, die mit der des Spiels vergleichbar ist.

Die ersten Freizeitparks werden Ende 2021 in Irvine, Kalifornien und auf Jeju Island in Südkorea eröffnet. Weitere Parks in Europa, Russland und Japan werden ebenfalls in Betracht gezogen.