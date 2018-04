Unheimlicher als Hannibal – Anthony Hopkins allein zu Haus (Video)

Die gruseligste Performance, die Anthony Hopkins bisher abgeliefert hat, war als Hannibal Lecter in “Das Schweigen der Lämmer”. Das hat sich aber jetzt geändert, denn der 80-jährige Schauspieler hat ein kurzes Twitter-Video veröffentlicht, das noch viel gruseliger ist – mit einer von The Shining inspirierten Bildunterschrift:

“This is what happens when you’re all work and no play…”

Im Video, das schnell Millionen von Views und Zehntausende von Re-Tweets einbrachte, tanzt Hopkins wie ein Verrückter, während er bizarre Fratzen schneidet. Es wirkt so, als wolle er die Szene aus dem Remake von “Es” nachstellen, in der Pennywise manisch tanzt.

Hier der Clip:

This is what happens when you’re all work and no play… pic.twitter.com/2KvkJ2baw6 — Anthony Hopkins (@AnthonyHopkins) 22. April 2018

Das denken wir:

Das ist… verstörend.

bloody-disgusting.com