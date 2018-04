Valve entfernt heimlich, still und leise die Steam Machines aus dem Steam Store

in

Ich bin ja ein Fan von Mini-PCs. Sie nehmen einfach viel weniger Platz weg und bieten mittlerweile richtig viel Power. Selbst besitze ich eine Z-Box von Zotac, die ich sehr empfehlen kann. Eine weitere Alternative: die Steam Machines – zumindest bisher.

Denn wie es aussieht, scheint sich Valve langsam von diesen Geräten zu verabschieden. Wie wir darauf kommen? Ganz einfach: Mittlerweile wurde im Steam Store unter dem Menüpunkt “Hardware” der Link zur Produktseite der Steam Machines entfernt. Das ist wohl ein Zeichen dafür, dass Valve nicht mehr viel Wert auf diese Geräte legt.

Die Produktseite der Steam Machines ist aber noch immer verfügbar. Diese finet ihr über diesen Link.

2013 kündigte Valve die Steam Machines und Steam OS an, das mit Windows 8 konkurrieren sollte, ein Betriebssystem, das Valve CEO Gabe Newell einst als “eine Katastrophe für alle im PC-Raum” bezeichnete. Die Systeme wurden in Partnerschaft mit mehreren PC-Herstellern wie Alienware und Syber entworfen und wurden als Konsolen vermarktet, die PC-Spiele abspielen kann. Perfekt also für das Wohnzimmer.

Die Konsolen waren nicht gerade ein Mega-Hit, denn jede der verfügbaren Konsolen verkaufte sich sieben Monate nach der Veröffentlichung weniger als eine halbe Million Mal. Zweieinhalb Jahre später wurden keine neuen Steam Machines mehr angekündigt.

Das denken wir:

Schade irgendwie, dass sich die Steam Machines nicht durchsetzen konnten.

