Warhorse Studios warnt vor Patch 1.40 für Kingdom Come: Deliverance

Sollte Kingdom Come: Deliverance noch in eurem Laufwerk rotieren, so ist Vorsichtig geboten: Entwickler Warhorse Studios warnt vor Patch 1.40. Dieser verursache diverse Bugs und Spielabstürze, so haben Spieler beispielsweise von Bugs berichtet, die das Spiel bei einem Friseurbesuch einfrieren lassen. Auch gibt es Probleme bei verschiedenen Quests wie “Feuertaufe”, bei denen der Questfortschritt nicht korrekt durchgeführt werde.

Aber keine Sorge: Die Entwickler sind dran. Warhorse Studios versprachen einen Hotfix in Form von Patch 1.4.1, der aktuell vorbereitet wird. Wann der erscheinen soll, das ist bislang unklar. Unseren Test zu Kingdom Come: Deliverance könnt ihr hier nachlesen.

Das denken wir:

Eins muss man Warhorse Studios lassen: Sie arbeiten hart daran, alle Fehler aus ihrem Spiel zu entfernen.