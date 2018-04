Weltraum, wir kommen! Virgin Galactic ist mit dem SpaceShipTwo wieder zurück

Über drei Jahre nach dem schweren Testflug-Crash, bei dem ein Mensch starb und ein weiterer schwer verletzt wurde, hat Virgin Galactic mit dem SpaceShip Two einen beeindruckenden Testflug durchgeführt.

In der offiziellen Pressemitteilung heißt es, dass sei ein “wichtigen Schritt nach vorn”.

Das einminütige Video, das ihr unter diesen Zeilen findet, zeigt das suborbitale Raumschiff Unity, das vom Mutterschiff über der Mojave-Wüste abgesetzt wurde, wo es mit einem eigenen Antrieb noch höher flog.

VSS Unity completed her first supersonic, rocket-powered flight this morning in Mojave, California. Another great test flight, another step closer to being #NMReady pic.twitter.com/hVde2oAZWt

— Virgin Galactic (@virgingalactic) 5. April 2018