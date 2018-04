What a time to be alive! Nach Kryptowährungen und Überschallzügen kommen jetzt LED-Snowboards

in

Der Sommer steht vor der Tür und jetzt kommt er mit Snowboards um die Ecke. Ja, ich weiß, aber ich bin auf ein LED-Snowboard gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten kann.

Die Snowboard-Firma Signal hat das programmierbare Board entwickelt. Es kann beliebige Bilder oder Muster anzeigen und das sieht so richtig abgefahren aus. Am schwierigste war es für die Entwickler, die LEDs zu verbauen. Aber nach mehreren Versuchen hat Signal ein funktionierendes Board kreiert, das auf jeden Fall für Aufsehen auf der Piste sorgt.

Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Clip überzeugen. Here you go:

Das denken wir:

Wie cool ist das denn? Schon mal für die nächste Board-Saison vormerken.