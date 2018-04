“Wir müssen alle für unsere Sünden bezahlen” – Denzel Washington meldet sich mit dem ersten Trailer zu “The Equalizer 2” zurück

in

Na, mal wieder Lust auf Action-Kino? Da hätte ich etwas für euch: “The Equalizer 2” mit Denzel Washington. Kürzlich wurde der erste Trailer zum Film veröffentlicht.

Wie im ersten Teil aus dem Jahr 2014, kümmert sich Robert McCall (Denzel Washington) auch in “The Equalizer 2” um die Wehrlosen in unserer Gesellschaft. Während er im ersten Teil damit beschäftigt war, eine Prostituierte zu rächen, sorgt dieses Mal der Mord an seiner Freundin und Kollegin Susan Plummer (Melissa Leo) dafür, dass McCall rot sieht.

Im Film geht es gewohnt hart zur Sache, das zeigt auch der erste Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

“The Equalizer 2” läuft am 16. August 2018 in den deutschen Kinos an.

Das denken wir:

Die ersten Szenen machen Lust auf mehr. Nur her mit dem Streifen.