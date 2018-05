15 Jahre Arbeit, 400 Freiwillige und 1.200 Kickstarter-Unterstützer – Ein alter Barbar und sein Pferd begeben sich in “Troll Bridge” auf eine abenteuerliche Reise

Falls ihr noch nie davon gehört habt: Die Scheibenwelt-Romane sind eine Romanreihe von Terry Pratchett, die auf der fiktiven Scheibenwelt spielt. Und “Die Trollbrücke” von Terry Pratchett ist die erste Scheibenwelt-Kurzgeschichte. Basierend auf dieser Geschichte erscheint nun ein epischer Kurzfilm namens “Troll Bridge”.

Insgesamt wurde 15 Jahre an den Film gearbeitet. 400 Freiwillige und 1.200 Kickstarter-Unterstützer sorgten dafür, dass das Projekt schließlich realisiert werden konnte. Und jetzt dürfen wir uns über den ersten Trailer zum Film freuen, den ihr euch hier ansehen könnt:

Und darum geht es: Cohen der Barbar ist mit seinem sprechenden Pferd unterwegs. Er hat keine Reichtümer, da er die immer sofort verprasst. Eine Sache in seinem Leben möchte Cohen aber noch erleben: einen Troll im Zweikampf besiegen. Denn wer das schafft, schafft alles. Viele Trolle leben inzwischen aber in den großen Städten und haben wenig Interesse an Zweikämpfen, für die sie nicht bezahlt werden. Daher ist Cohen in eine abgelegene Gegend aufgebrochen, um einen Troll unter seiner Brücke herauszufordern.

Vorbestellen könnt ihr euch den Film über diesen Link.

Das denken wir:

Der Trailer sieht schon mal ziemlich cool aus. Die harte Arbeit scheint sich gelohnt zu haben.