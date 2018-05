Ab dem 5. Juni könnt ihr in Memories of Mars den Roten Planeten erkunden

in

505 Games und Limbic Entertainment haben angekündigt, dass das Survival-Spiel Memories of Mars ab dem 5. Juni in die Early-Access-Phase startet. Und zur Feier des Tages wurde auch gleich ein Trailer mit neuen Spielszenen veröffentlicht, den ihr weiter unten findet.

Hier die offizielle Beschreibung des Spiels:

“100 Jahre in der Zukunft ist auf dem Mars etwas geschehen. Früher wurde er noch regelmäßig besucht, doch heute ist er verlassen, obwohl noch einige Überlebende dort sind.

Memories of Mars ist ein Überlebensspiel in einer offenen Welt, das in den verlassenen Bergbauanlagen des Roten Planeten spielt. Der Traum, den Mars auszubeuten und zu kolonisieren hat sich als unmöglich erwiesen. Du spielst als Klon, der vor kurzem erwacht ist, und erfährt, dass seine Lebensspanne von den tödlichen Sonneneruptionen abhängt, die alle paar Wochen die Planetenoberfläche heimsuchen.

Die Aufgabe des Spielers ist es, in der Ödnis des Mars zu überleben. Es gilt, die raue Marslandschaft zu erkunden und eine bewohnbare Siedlung zu errichten, während allerlei Gefahren abgewandt werden müssen. Dazu gehören auch seltsame Feinde, harsche Umweltbedingungen und die anderen menschlichen Klone, die genauso überleben wollen.

Erkunde und überlebe den roten Planeten.”

Hier der neue Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Die ersten Szenen aus dem Spiel sehen auf jeden Fall cool aus.