Agony: Holt eure Bibel aus dem Schrank – hier sind die ersten 10 Minuten aus der Hölle

Das Horrorspiel Agony steht ab morgen für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen und wenn ihr wissen wollt, was euch in den ersten zehn Minuten des Spiels erwartet, dann solltet ihr euch nachfolgenden Clip nicht entgehen lassen.

Hier die beschreibung des Spiels:

“Agony ist ein First-Person Survival Horror-Spiel, in dem der Spieler die Hölle durchwandert. Sie beginnen Ihre Reise als gequälte Seele in den Untiefen der Hölle ohne eine einzige Erinnerung an Ihre Vergangenheit. Ihre besondere Fähigkeit andere Menschen und Dämonen zu kontrollieren, ermöglicht es Ihnen erst unter diesen extremen Bedingungen zu überleben. Indem Sie die lebensfeindliche Umgebung erkunden und mit anderen erschöpften Seelen des Höllenraum interagieren, werden ihnen als Held schnell klar, dass es nur einen Ausweg aus der Hölle gibt: Sie müssen die mystische Rote Göttin besiegen!”

Hier der Clip:

Übrigens: Im Spiel gibt es auch einen Herausforderungsmodus. Was dieser zu bieten hat, erfahrt ihr über diesen Link.

Das denken wir:

Wer mal wieder Bock auf einen unheimlichen Horrortrip hat, sollte Agony auf jeden Fall ausprobieren.