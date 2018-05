Agony: Im Agony-Modus erwartet euch eine zufällig generierte Hölle

Vermutlich könnt ihr es schon seit der Ankündigung des Horrorspiels Agony nicht mehr erwarten, endlich in die Hölle zu fahren. Aber keine Sorge: Der Release lässt nicht mehr lange auf sich warten.

Bereits ab dem 29. Mai steht Agony für PC, PS4 und Xbox One in den Händlerregalen. Dann müsst ihr euch durch die inneren Kreise der Hölle kämpfen. Neben dem Story-Modus erwartet euch aber auch der sogenannte Agony-Modus. Hier müsst ihr euch in einer zufällig generierten Hölle verschiedenen Herausforderungen stellen. Beispielsweise muss man in einem Labyrinthen aus Knochen oder Eis zehn versteckte Figuren finden.

Hier die offizielle Beschreibung:

“Ungeachtet der Hauptstory von Agony wählen die Spieler das Geschlecht des Charakters frei aus und können nach Abschluss des Agony Modes (…) ihre gewonnenen Punkte online auf einer globaler Highscore-Liste mit anderen Spielern vergleichen. Spieler, die ihre Aufgaben erfolgreich abschließen, können in jedem Level die geheimnisvolle Red Chamber finden. In weiteren zufällig generierten Rätselkammern, treiben sie ihren Punktestand in noch teuflischere Höhen – oder wiederholen das jeweilige Level als verruchter Succubus.”

Und hier noch der Trailer zum Agony-Modus:

Das denken wir:

Agony wird ein heftiger Höllentrip, da sind wir uns sicher.