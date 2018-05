Antigraviator: Hier ist der Launch-Trailer – wenn F-Zero auf WipeOut trifft

Na, mal wieder Lust auf ein futuristisches Racing-Spiel? Da hätte ich etwas für euch: Antigraviator.

In diesem Spiel, das von Titeln wie F-Zero und WipeOut beeinflusst wurde, müsst ihr euch auf abgedrehten Strecken rasante Rennen gegen Freunde oder KI-Gegner liefern. Cool: Es gibt auch einen Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler und Leaderboards für diejenigen, die ihr Können mit anderen Messen möchten.

Abgesehen davon erwarten euch vier unterschiedliche Welten, mit jeweils drei Kursen, die für die nötige Abwechslung sorgen.

Erscheinen wird das Spiel am 6. Juni für PC. Für die PS4 und die Xbox One erscheint Antigraviator erst im Laufe des Jahres.

Kürzlich wurde der Launch-Trailer veröffentlicht, in dem wir einige beeindruckende Spielszenen zu sehen bekommen. Here you go:

Sieht ziemlich cool aus, oder? Wenn es weitere Neuigkeiten zu Antigraviator gibt, erfahrt ihr das bei uns.

Das denken wir:

Das sieht ziemlich cool aus. Wer auf futuristische Rennspiele steht, der sollte Antigraviator auf jeden Fall ausprobieren.