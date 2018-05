Atomic Heart erinnert an BioShock – nur mit Zombie-Clowns und Killer-Robotern

Kürzlich bin ich auf ein Spiel gestoßen, das ich euch nicht vorenthalten möchte. Der Grund: Es sieht mega vielversprechend aus.

Die Rede ist von Atomic Heart, einem Ego-Shooter-Adventure, das in einem parallelen Universum in der Sowjetunion spielt. Hört sich abgefahren an? Sieht auch so aus. Davon könnt ihr euch im nachfolgenden Trailer überzeugen.

Hier bekommt ihr erste Spielszenen zu sehen, die einen guten Eindruck davon geben, was euch im Spiel erwartet: eine abgedrehte Spielwelt, viel Action und Zombie-Clowns. Das Ganze erinnert sehr an BioShock und das ist auch gut so.

Aber überzeugt euch am besten selbst:

Erscheinen soll Atomic Heart noch in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One. Sobald es Neuigkeiten zum Spiel gibt, erfahrt ihr das natürlich wie immer bei uns.

Das denken wir:

Das sieht ziemlich abgefahren aus. Wir sind gespannt.