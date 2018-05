Battlefield 5: Hier ist der erste Teaser-Trailer – Zweiter Weltkrieg als Setting

Battlefield 5 wird erst morgen offiziell vorgestellt. Im Vorfeld wurde aber jetzt schon ein kurzer Teaser-Trailer veröffentlicht, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Dieser verrät noch nicht wirklich viel. Aber ein paar Details kann man den wenigen Sekunden entnehmen. Beispielsweise, dass die Szenen aus dem Multiplayer-Modus stammen. Wir sehen die Punktezahl der zwei Teams am oberen Bildrand und am unteren Bildrand steht “Squad spawn on you +20”.

Interessant dabei ist, dass eine geskriptete Sequenz gezeigt wird. Wir gehen davon aus, dass es sich hier um eine Takedown-Animation handelt.

Und nun wurde sozusagen auch das Setting bestätigt: Der Soldat, den wir im Teaser sehen, trägt nämlich eine deutsche Fliegerbrille aus dem Zweiten Weltkrieg. Somit ist es sehr wahrscheinlich, dass Battlefield 5 im Zweiten Weltkrieg stattfindet.

Sobald es weitere Infos gibt, informieren wir euch darüber. Hier der Teaser-Trailer:

Das denken wir:

Wir können es kaum erwarten, bis das Spiel offiziell vorgestellt wird.