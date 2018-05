Battlefield 5: Hier ist der erste Trailer aus dem Spiel – Release-Termin bestätigt und die Community ist nicht begeistert

Kürzlich stellten EA und DICE Battlefield 5 ganz offiziell mit einem ersten Trailer vor und neue Infos zum Spiel wurden ebenfalls verkündet. So wurden unter anderem die Grand Operations bestätigt. Hier handelt es such um eine erweiterte und größere Version der Operationen aus Battlefield 1.

Es wurde auch verraten, dass es erneut Singleplayer-Kriegsgeschichten geben wird und wir dürfen uns über einen Koop-Modus freuen. Und wie wir bereits vermutete, spielt Battlefield 5 während des Zweiten Weltkrieges.

Abgesehen davon fällt der Premium Pass weg. Mit anderen Worten: Wir müssen nicht mehr länger für neue Maps oder Modi zahlen. Erscheinen soll das Spiel am 19. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4.

Das zu den Fakten. Kommen wir nun zu den ersten Spielszenen. Diese sehen meiner Meinung nach ok aus, der WOW-Effekt setzte aber nicht ein. Das Ganze wirkt ziemlich actionreich, aber viel zu überladen. Es ist zwar cool, wenn sich an jeder Ecke im Spiel was rührt, aber im Trailer wirkt es so, als hätte man versucht, einfach alles in ein paar Sekunden zu packen. Überraschend negativ fallen auch die Bewertungen und Kommentare auf YouTube aus.

Ich kann mich an keinen Battlefield-Reveal-Trailer erinnern, der so viele Dislikes bekommen hat. Der Trailer hat aktuell 138.676 Likes und 93.900 Dislikes. Also fast die Hälfte der Community findet den Trailer nicht gut.

Hier ein paar Kommentare zum Trailer:

“It‘s my first time to disslike a Battlefield Trailer SO SAD!!!”

“This is suppose to be WW2 game? It doesn’t have the vibe. Heck, even COD WW2 trailer feels more WW2 than this and i don’t even like that game”

“I’d rather get BO4 instead of this and I don’t even want BO4 to begin with…”

“It‘s the first time to disslike Battlefield Trailer …”

“Holy shit……. this makes the last CoD WW2 game look good by comparison”

Aber macht euch am besten selbst ein Bild. Hier der Trailer:

Das denken wir:

Der erste Trailer sieht ok aus, haut uns aber nicht vom Hocker. Wir sind schon gespannt, was da noch kommt.