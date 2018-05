Befindet sich Scalebound wieder in Entwicklung?

Aktuell macht das Gerüch im Netz die Runde, dass sich möglicherweise Scalebound für die Xbox One wieder in Entwicklung befinden könnte.

Wie ihr wisst, wurde die Entwicklung des Spiels im Januar eingestellt. Wir berichteten darüber. Jetzt haben Fans im Microsoft Store einen Eintrag für Scalebound entdeckt.

Dieser Eintrag existiert seit mindestens April 2018, aber es ist unklar, ob er auch schon vorher da war. Mittlerweile hat sich jedoch Aaron Greenberg von Microsoft zum Thema geäußert – mit schlechten Nachrichten: Das Spiel befindet sich leider nicht in Entwicklung.

Laut Greenberg handelt es sich hier um eine “sehr alte versteckte Seite”, die mit der Suchfunktion der Website nicht gefunden werden kann. Greenberg sagte auch, dass er ein Team “Follow-up” haben würde, was bedeutet, dass die Seite wahrscheinlich entfernt wird.

That is a very old hidden page, not active or searchable in the store, but thanks for flagging, will have team follow-up.

— Aaron "Greenbeard" 🏴☠️🍌🧟‍♂️🙅🏼‍♂️ (@aarongreenberg) 16. Mai 2018