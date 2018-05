Beyond Good and Evil 2: Hier sind die neuesten Spielszenen

in

Seit dem Space Monkey Report war es ziemlich still rund um Beyond Good and Evil 2. Aber jetzt wurden endlich neue Spielszenen veröffentlicht.

Diese zeigen, wie man sich als Spieler mit Jetpack und Schiff durch die Welt bewegen kann. Cool: Im Spiel kann man eine Armada bilden, damit man Freunde auch bei hohen Geschwindigkeiten nicht verliert. Außerdem bekommen wir einen neuen Einblick in den Nahkampf und die die dazugehörigen Motion-Capture-Aufnahmen gibt es auch zu sehen.

Das Ganze macht schon jetzt einen ziemlich genialen Eindruck. Aber überzeugt euch am besten selbst. Hier das Video mit den neuen Spielszenen:

Das denken wir:

Das sieht so richtig gut aus. Wir können es kaum erwarten, das Spiel endlich zu spielen.