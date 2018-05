Call of Duty: Black Ops 4 – Box der Switch-Version bei GameStop aufgetaucht

Call of Duty: Black Ops 4 steht ab dem 12. Oktober 2018 für PC, Xbox One und PS4 in den Händlerregalen – eine Switch-Version wurde bisher nicht angekündigt. Das könnte sich aber bald ändern, denn bei GameStop wurden Switch-Vorbestellerboxen des Spiels gesichtet.

Hier ein Bild mit den Vorbestellerboxen:

Breaking: GameStop is putting up Nintendo Switch Versions Of Black Ops 4 on Display. The reveal is 3 days away. Let’s hope we find out info there pic.twitter.com/9WZNKY9iBO

— AUGMC (@___AUG___) 14. Mai 2018