Da hat sich jemand einen GameCube Classic Mini gebaut – und wir hätten jetzt gerne einen

Nintendo hat bereits Millionen Einheiten des NES Classic Minis und des SNES Classic Minis verkauft. Da diese Mini-Konsolen so erfolgreich sind, kann man davon ausgehen, dass Big N demnächst auch eine N64-Mini-Konsole ankündigen wird.

Und danach würde logischerweise eine GameCube-Mini-Konsole folgen. Das wäre ziemlich cool, oder? Der Nintendo-Fan Nintendrew wollte aber nicht mehr warten. Er hat sich einfach selbst einen Mini-GameCube gebaut.

Dafür benötigte er unter anderem einen 3D-Drucker, einen Mini-Computer von UP und einen Emulator. Was er sonst noch so verbaut hat, erfahrt ihr in der Beschreibung des Videos.

Und hier könnt ihr den Mini-GameCube in Aktion bestaunen:

Das denken wir:

Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis Nintendo auch einen N64 Classic Mini und einen GameCube Classic Mini ankündigt.