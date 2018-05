Das eingestellte Wii U-Spiel Road Redemption erscheint nun für die Switch

Road Redemption, der geistige Nachfolger des N64-Titels Road Rage, wurde 2013 unter anderem für die Wii U angekündigt. Für die Nintendo-Konsole ist das Spiel aber nie erschienen.

Das verantwortliche Studio Pixel Dash Studios hat aber mittlerweile angekündigt, dass Road Redemption für die Switch und anderen Plattformen erscheinen wird. Road Redemption ist ein Kampfrennspiel, in dem die Spieler Motorräder fahren und versuchen, sich während des Rennens mit den verschiedensten Waffen bekämpfen.

You're in luck! A Switch version is definitely in the works, so stay tuned…

— Road Redemption (@RoadRedemption) 25. Mai 2018