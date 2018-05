Das Horrospiel Through the Woods erscheint heute für Xbox One und am 8. Mai für die PS4

in

Die PC-Version von Through the Woods ist bereits seit Oktober 2016 erhältlich. Jetzt wurde verkündet, dass das Spiel auch für die Xbox One und die PS4 erscheint.

Die Xbox-Version ist ab heute erhältlich und PS4-Spieler müssen sich noch bis zum 8. August gedulden. Also nicht mehr lange.

In diesem Horrorabenteuer, das von der nordischen Welt inspirierte wurde, übernehmt ihr die Rolle einer Mutter, die auf einer unheimlichen Insel nach ihrem vermissten Sohn sucht.

Hört sich spannend an? Sieht auch so aus. Hier der Trailer zum Spiel:

Das denken wir:

Wer auf Horror steht, der sollte sich den Titel mal ansehen.