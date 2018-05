Days Gone: Man wir das Aussehen des Helden Deacon St. John nicht verändern können

Bis zum Release des Zombie-Survival-Spiels Days Gone müssen wir uns zwar noch etwas gedulden, aber wenigstens bekommen wir mittlerweile immer mehr Infos von den Entwicklern serviert.

Erst kürzlich wurde im Rahmen der Coverstory von GameInformer fast eine Stunde aus dem Spiel gezeigt. Während einer Fragerunde mit den Entwicklern wurden nun neue Infos zum Spiel bekannt.

Beispielsweise wissen wir jetzt, dass wir das Aussehen des Helden Deacon St. John nicht verändern können. Warum das so ist, ist nicht bekannt. Darauf sind die Entwickler nicht eingegangen.

Die komplette Q&A-Session findet ihr über diesen Link.

Days Gone ist ein Open-World-Action-Adventure-Spiel, in dem ihr in der Rolle des Kopfgeldjägers Deacon St. John in einer Welt voller Zombie-ähnlichen Feinden überleben müsst. Der Titel wurde bereits im Jahr 2016 enthüllt und seitdem war es relativ ruhig um das Spiel. Aber das hat sich ja jetzt geändert.

Das denken wir:

Individualisierungsmöglickeiten wären eigentlich ganz cool, aber wenn das Spiel gut wird, ist uns diese fehlende Option ziemlich egal.