Deadpool spielt das Deadpool-Videospiel – und das ist ziemlich unterhaltsam

“Deadpool 2” läuft am 17. Mai in den Kinos an und wenn ihr euch die Zeit bis zum Start noch etwas vertreiben wollt, hätte ich da etwas für euch: ein Video, in dem Deadpool (Ryan Renolds) das Deadpool-Videospiel zockt.

“I’ve played Deadpool, but I haven’t played Deadpool” – Ryan Renolds

Und es scheint, als hätte der Schauspieler schon eine ganze Weile keine Games mehr gezockt. Sein letztes Spiel: Castlevania.

Das Deadpool-Videospiel wurde 2013 veröffentlicht. Meiner Meinung nach ist es ziemlich gelungen. Die Entwickler schafften es, den Charme des Comics sehr gut im Spiel zu verpacken. Wenn ihr es also bisher noch nicht gespielt habt, solltet ihr das nachholen.

Hier das Video:

Das denken wir:

Wir würden uns sehr über ein neues Deadpool-Videospiel freuen.