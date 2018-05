Detroit: Become Human – Der Launch-Trailer führt euch in die Geschichte ein

Ab morgen steht Detroit: Become Human für die PS4 in den Händlerregalen. Und um uns auf den Release einzustimmen, wurde mittlerweile auch der Launch-Trailer veröffentlicht.

Dieser führt uns in die Story ein und stellt die verschiedenen Charaktere des Spiels vor. In Detroit dreht sich alles um drei Androiden namens Kara, Markus und Connor, die die Grenzen ihrer Programmierung überwinden und plötzlich Emotionen und ein Eigenleben entwickeln.

Reise in die nahe Zukunft der Metropole Detroit – eine Stadt, die durch eine aufregende technische Neuentwicklung verjüngt wurde: Androiden. Erlebe, wie Ihre schöne neue Welt im Chaos versinkt, während Sie in die Rolle der Androidin Kara schlüpfen, die versucht, ihren Platz in einer turbulenten sozialen Landschaft zu finden.