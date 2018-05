Detroit: Become Human – So entstand die beeindruckende Spielwelt

Wenn es einen Titel gibt, auf den ich mich in diesem Jahr so richtig freue, dann ist das ganz klar Detroit: Become Human. Ich mag es einfach, wie Quantic Dream Geschichten erzählt und Spielwelten erschafft, die auf der einen Seite unglaublich glaubwürdig sind und einem auf der anderen Seite einen neuen Blick auf die Dinge geben.

Detroit: Become Human wird da keine Ausnahme machen, da bin ich mir sicher. In diesem Spiel dreht sich alles um drei Androiden namens Kara, Markus und Connor, die die Grenzen ihrer Programmierung überwinden und plötzlich Emotionen und ein Eigenleben entwickeln.

Das hört sich nach einer einfachen Geschichte an, das Ganze ist aber sehr vielschichtig und emotional verpackt. Darüber hinaus haben sich die Entwickler einiges einfallen lassen, um die Welt, in der Detroit: Become Human spielt, so interessant und detailliert wie möglich zu gestalten.

Wie sie dabei vorgegangen sind, seht ihr in diesem Video hier:

Detroit: Become Human steht ab dem 25. Mai exklusiv für die PS4 in den Händlerregalen.

Das denken wir:

Detroit: Become Human sieht so gut aus. Wir können es kaum erwarten, das fertige Spiel in den Händen zu halten.