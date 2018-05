Die Macher von Get Even und Painkiller: Hell & Damnation bringen den Dritten Welkrieg auf den Screen (Trailer)

Das Studio The Farm 51 (Get Even, Painkiller: Hell & Damnation) arbeitet gerade an einem brandneuen Ego-Shooter namens World War 3. World War 3 ist ein Multiplayer-Ego-Shooter, der während eines globalen Konflikts spielt. Um diese Ankündigung zu feiern, veröffentlichte das Team einen Teaser-Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

World War 3 will mit Teamplay, realen Orten, einem vielseitigen Anpassungssystem, einem ballistischen System und lebensechten Waffen überzeugen und dadurch ein authentisches Kampferlebnis bieten.

Das Spiel wird in Zusammenarbeit mit militärischen F&E-Zentren und Beratern entwickelt und verspricht, die Konsequenzen jeder Schlacht im Kontext einer globalen Kriegskampagne auf einer strategischen Kriegskarte zu zeigen.

Die Features des Spiels:

Multiplayer-FPS mit Fahrzeugkampf

Gameplay mit Schwerpunkt auf authentischen Schlachtfeldern und Teamwork

Dynamische Frontline und strategische Planung

Vielfältige Ausstattung und Standorte

Detaillierte Standorte (Warschau, Moskau, Berlin)

Mit dem Militär und der Rüstungsindustrie entwickelt

Und hier der Teaser:

Das denken wir:

Da sind wir aber mal gespannt.

Quelle: dsogaming.com