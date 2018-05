Diese Verbesserungen erwarten euch in Dark Souls Remastered

Wenn ihr das Fantasy-Rollenspiel Dark Souls bisher verpasst habt, bekommt ihr nun eine weitere Gelegenheit, denn die Remastered-Version des Spiels steht mittlerweile für PC, PS4 und Xbox One und in den Händlerregalen – die Switch-Version erscheint etwas später.

Und wenn ihr wissen möchtet, was die neueste Version des Spiels zu bieten hat, solltet ihr euch nachfolgenden Trailer ansehen.

In der Remastered-Version dürft ihr euch unter anderem auf 60 Bilder pro Sekunde, bessere Partikeleffekte und verbesserten Sound freuen. Was das Spiel sonst noch so kann, seht ihr hier – plus neue Spielszenen:

Das denken wir:

Dark Souls hat mit Soulslike ein eigenes Genre erschaffen. Und wer starke Nerven hat, der sollte das Spiel unbedint mal ausprobieren.