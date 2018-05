Drückt auf Play, aber macht die Augen zu – Der neueste Trailer zum Sci-Fi-Rachethriller “Upgrade” ist ultra-brutal

in

Am 1. Juni läuft mit “Upgrade” ein ultra-brutaler Sci-Fi-Rachethriller in den Kinos an, der selbst hartgesottene Actionfans bei manchen Szenen zusammenzucken lassen dürfte.

Der Film handelt von einem Kerl namens Grey Trace, dessen Frau nach einem Überfall getötet wird. Er selbst ist seit dem Angriff gelähmt. Ihm wird jedoch ein experimenteller Chip implantiert, der seinen Körper übernimmt und ihn sozusagen zu Jason Bourne macht. Nach der OP hat er unmenschliche Reflexe und kann Kämpfen wie ein Ninja.

Diese Fähigkeiten setzt Grey ein, um sich für die Ermordung seiner Frau zu rächen. Und dabei geht es ziemlich blutig zur Sache. Das beweist auch der neueste Trailer, den ihr unter diesen Zeilen findet.

Für den Film sind übrigens die Produzenten von “Get Out” und “The Purge” verantwortlich. Regie führt Leigh Whannell (“Saw”).

Das denken wir:

Der Film ist nichts für schwache Nerven, aber wer auf harte Action steht, der kommt ihr definitiv auf seine Kosten.