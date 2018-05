Eidos Montreal arbeitet an Shadow of the Tomb Raider, The Avengers und einem unangekündigten Spiel

In einem Interview mit Venturebeat bestätigte David Anfossi, Studioleiter von Eidos Montreal, dass das Team aktuell an drei Spielen arbeitet. Das erste Spiel ist Shadow of the Tomb Raider, das zweite ist The Avengers und das dritte ist ein unangekündigter Titel.

“Wir haben Shadow angekündigt. Wir haben auch The Avengers angekündigt, was in Zusammenarbeit mit Crystal Dynamics entsteht. Es gibt aber noch ein drittes Spiel. Ich kann nicht darüber sprechen, weil wir noch in einem frühen Stadium sind, um das Produkt selbst zu definieren. Aber es ist definitiv Triple-A”, so Anfossi.

Anfossi erklärte auch, dass man sich bei Eidos Montreal der Enttäuschung über Rise of the Tomb Raider bewusst sei und dass es in Shadow of the Tomb Raider viele große, verrückte Rätsel geben würde.

Anfossi bekräftigte auch, dass Deus Ex für das Studio sehr wichtig sei. Aber es wird wohl noch ein bisschen dauern, bis wir einen neuen Teil spendiert bekommen.

Das denken wir:

Eidos hat ein paar heiße Eisen im Feuer. Hoffentlich müssen wir nicht zu lange daurauf warten.