Fan-Video zeigt Red Dead Redemption auf Basis der Unreal Engine 4 und in 8K

Am 26. Oktober geht Red Dead Redemption 2 endlich für die PS4 und die Xbox One an den Start. Etwas müssen wir uns also noch gedulden, bis wir die Geschichte des Outlaws Arthur Morgan und seiner Bande von Dutch van der Linde erleben können. Dafür können wir euch heute ein ziemlich cooles Fan-Projekt präsentieren.

Und zwar Red Dead Redemption in Unreal Engine 4 und in 8K. Leider ist das Ganze nicht spielbar, aber in Sachen Grafik kann sich die Arbeit von UHDGaming wirklich sehen lassen.

Vor allem die Schauplätze sehen verdammt gut aus. Aber überzeugt euch am besten selbst:

Und falls ihr nicht genug von Red Dead Redemption 2 bekommen könnt, findet ihr über diesen Link noch aktuelle Screenshots.

Das denken wir:

Red Dead Redemption in 8K – was will man mehr?