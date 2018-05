Far Cry 5: Hours of Darkness DLC Release-Termin geleakt?

in

Für Far Cry 5 wird es drei große Erweiterungen geben, die dieses Jahr veröffentlicht werden und dank Amazon wissen wir jetzt womöglich, wann der erste DLC erscheint.

Besitzer des Season Pass wissen bereits, dass die Far Cry 3 Classic Edition am 29. Mai veröffentlicht wird, vier Wochen vor allen anderen. Aber der erste DLC scheint Hours of Darkness zu sein und wird voraussichtlich ab dem 5. Juni erhältlich sein. Dieses Datum haben Fans auf Amazon gesichtet.

Offiziell ist das noch nicht, aber Ubisoft wird ziemlich sicher bald Details veröffentlichen.

Hier ein Trailer, der zeigt, was euch in den DLCs erwartet:

Das denken wir:

Die DLCs sehen ziemlich abgefahren aus. Hoffentlich sind sie auch ihr Geld wert.

Quelle: expansivedlc.com