Fede Alvarez hat Fans gefragt, ob sie lieber “Evil Dead 2” oder “Don’t Breathe 2” sehen würden – hier ist das Ergebnis

Ich werde ja nicht müde, zu erwähnen, dass ich “Evil Dead” aus dem Jahr 2013 als Horrorfan absolut großartig finde. Aktuell gibt es meiner Meinung nach nur sehr wenige Filme des Genres, die in derselben Liga mitspielen.

Insofern freue ich mich darüber, dass Regisseur Fede Alvarez wohl mit dem Gedanken spielt, eine Fortsetzung zu drehen. Kürzlich fragte er nämlich via Twitter bei seinen Fans nach, welchen Film er denn als nächstes drehen solle: “Evil Dead 2” oder “Don’t Breathe 2”.

“Evil Dead 2” gewann mit großem Abstand. Hier das Ergebnis:

Ok time to ask this. What should I do?

— Fede Alvarez (@fedalvar) 4. Mai 2018