In Quake Champions wird es bald Bots geben

Nach einigen Wochen der Stille rund um Quake Champions gibt es endlich wieder Updates: Kürzlich konnten wir euch das neue Gore-System präsentieren und mittlerweile wurde auch verkündet, dass es Bots im Spiel geben wird.

Das erklärte id Software im Rahmen eines Video-Updates. Der technische Direktor John Dean verriet, dass die Bots in der Lage sein werden, all die Dinge zu tun, die Spieler können, einschließlich Trick und Strafe Jumps.

Darüber hinaus wird man die Stärke der Bots stufenweise festlegen können. In den einfachsten Schwierigkeitsstufen werden die Bots beispielsweise mächtige Waffen und Pickups meiden, was den Spielern die Chance gibt, zu lernen, wie man die besten Items benutzt, einschließlich Quad Damage.

Es ist geplant, die Bots in zwei Phasen freizugeben: In Phase 1 können die Bots alle Champions und Waffen einsetzen, aber keine Champion-Fähigkeiten. Bots werden nur in bestimmten Spielmodi verfügbar sein, einschließlich Deathmatch, Team Deathmatch und Instagib. Diese Phase soll schon bald beginnen. In der zweiten Phase können die Bots Champion-Fähigkeiten einsetzen und sie stehen dann in mehreren Spielmodi zur Verfügung.

Hier das Video-Update:

Das denken wir:

Quake Champions wird immer interessanter, aber ob sich der Titel gegen die Konkurrenz durchsetzen kann?

Quelle: pcgamer.com