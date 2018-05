In Someday You’ll Return erwartet euch ein unheimliches Psycho-Abenteuer

“Was würdest du tun, wenn deine Tochter nie zurück nach Hause gekommen wäre, aber du sie aufspüren könntest? Würdest du sie suchen?”

So ganz verstehe ich den Sinn dieser Frage nicht, mit der die Geschichte des interaktiven Psycho-Abenteuers Someday You’ll Return eingeleitet wird. Ich meine, welcher Vater oder welche Mutter würde nicht nach dem eigenen Kind suchen. Wie auch immer.

In Someday You’ll Return bist du genau in dieser Situation. Du schlüpfst in die Rolle des besorgten Vaters Daniel, der seine Tochter Stela sucht. Deine Suche führt dich in uralte Wälder der Tschechischen Republik. Dort werden Geheimnisse aufgedeckt, die besser im Verborgenen bleiben sollten.

Übrigens betonen die Entwickler, dass es sich hier nicht um einen weiteren Walking-Simulator handelt. In Someday You’ll Return erwarten euch verschiedene Spielmechaniken. Unter anderem wird man sich Gegenstände herstellen oder reparieren können. Man wird auch Pflanzen und Pilze sammeln können, um damit Tränke herzustellen.

Hier der erste Trailer:

Erscheinen wird das Spiel 2019 für PC, PS4 und Xbox One.

Das denken wir:

Die Story hört sich spannend an. Wir sind gespannt.